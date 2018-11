La villa de Johnny Hallyday cambriolée : Ce que les malfaiteurs cherchaient vraiment

Le magazine Public raconte les dessous du cambriolage de La Savannah, la maison de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette. Les deux malfaiteurs ont tenté de forcer les coffres-forts du Taulier, en vain.

Lundi 19 novembre, Laeticia Hallyday apprenait avec effroi que sa maison de Marnes-la-Coquette a été cambriolée. Deux hommes ont pénétré dans La Savannah, la demeure où Johnny Hallyday est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier à l'âge de 74 ans. Qu'ont-ils dérobé ? "Une dizaine de montres et des bijoux", écrit Le Parisien, qui s'est fait confirmer l'information par le parquet de Nanterre.

Pourtant, selon les informations de Public, en kiosque ce vendredi 23 novembre, les deux individus avaient un autre objectif : forcer les deux coffres-forts dissimulés dans la penderie. Mais ne parvenant pas à les ouvrir, les malfaiteurs se sont mis à détruire le mur à coups de masse. "L'équipe était déterminée et connaissait très bien les lieux", affirme une source judiciaire à Public. "Les bijoux et les objets de valeur de Johnny Hallyday ne les intéressaient absolument pas. Ils étaient là pour les coffres-forts et pour rien d'autre", ajoute cette même source. Selon le magazine, ce "commando extrêmement bien renseigné" aurait en réalité "tenté de faire main basse sur des documents ultra-confidentiels". En vain. Un homme placé en garde à vue Mais leur opération sera avortée lorsque le garde du corps de Laeticia, Karl, arrivera sur les lieux vers 21h15. Alerté par le bruit des cambrioleurs, il préviendra la police. Si les deux malfaiteurs se sont échappés, le chauffeur de la fourgonnette a lui été interpellé et placé en garde à vue.