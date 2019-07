Lac Tchad: appel à poursuivre le plan d’action contre l’insécurité

Un bilan positif de la mise en œuvre de la stratégie régionale du bassin du lac Tchad a été dressé au forum de Niamey. Les huit gouverneurs de Yobe, Adamawa, Borno au Nigeria, et leurs collègues du Niger, du Tchad et du Cameroun s’engagent à appliquer à la lettre les recommandations.



« Qui mieux que ces autorités pour mener des actions de proximité pour consolider la paix et la sécurité et prévenir les risques sécuritaires », a déclaré le Premier ministre nigérien Brigi Rafini.



Une approche intéressante, selon l’envoyé spécial des Nations unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel, Mohamed Ibn Chambas : « Chaque région, avec des communautés locales, va définir les priorités ».



10 millions de personnes à secourir



Le temps presse, selon le gouverneur tchadien de la province du Lac, Adam Nouki Charfadine : « Pour le moment, la coopération régionale est encore dans les discours, déclare-t-il. Elle n’est pas active. Nous n’avons pas le droit d’attendre, il faut qu’on se mette très rapidement au travail pour apporter ces solutions-là ».



Depuis dix ans, la région du lac Tchad est en proie à l'insécurité. Plus de deux millions et demi de personnes ont fui la zone. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha), plus de 10 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire dans toute la zone.