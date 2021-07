Lâchés par le ministre Mamadou Talla, les élèves de l’École sénégalaise de Bissau risquent de ne pas aller faire les examens du CFEE à Kolda

Les élèves de L’École sénégalaise de Bissau ne feront pas les examens du CFEE prévus mardi si le ministère de l’Education nationale continue de faire la sourde oreille. En effet, pour se déplacer à Kolda pour faire les épreuves, le Directeur de l’établissement sis à Bissau adresse une demande de subvention au dit Ministère pour assurer le déplacement des candidats.



Sous le magistère de Serigne Mbaye Thiam, le ministère de l’Éducation débloquait chaque année 500 mille FCFA en plus de les mettre en rapport avec l’Inspection d’Académie de Kolda, qui les aidait dans l’hébergement et la restauration des élèves. « Mais depuis l’arrivée du nouveau ministre (Mamadou Talla), tous les courriers que nous lui avons transmis, via l’ambassade, sont restés sans réponse. L’année dernière, c’est grâce à l’ambassadeur (du Sénégal à Bissau) et le Colonel et chef des opérations militaires qu’on a pu faire le déplacement », a confié monsieur Saana Sadio à PressAfrik.



Le Directeur de l’établissement d’ajouter qu’avec la crise du Covid-19, ils ont traversé d’énormes difficultés et contracté plusieurs dettes pour continuer à dispenser des cours aux élèves. Cela parce que le Gouvernement Bissau-guinéen avait fermé toutes les écoles. Selon Monsieur Sadio, si rien n’est fait d’ici demain lundi, les élèves de l’École sénégalaise de Bissau ne pourront pas se déplacer à Kolda pour faire les examens de CFEE.



À la recherche d’un budget de près de 2 millions pour déplacer 31 personnes