Lady Gaga s’attire les critiques après sa promotion d'un médicament contre les migraines

Publicité interdite

Le message ne s’adresse qu’à ses fans américains, car ailleurs, les entreprises pharmaceutiques ne sont pas autorisées à faire de la publicité directement auprès des consommateurs. Et auprès de ses fans, le message ne passe pas. “Depuis quand affiches-tu des publicités? C’est de la folie”, commente un internaute. “N’est-ce pas toi qui as dit que tu détestais être utilisée pour vendre des choses?”, écrit un autre. “Est-elle pauvre ? Pourquoi publie-t-elle une annonce pour des médicaments?”

Le fait qu’il s’agisse d’une publicité pour des médicaments fait également froncer quelques sourcils. “Wow, je ne trouverai jamais normal que des célébrités soient payées pour recommander les grandes entreprises pharmaceutiques.”



“Une vraie patiente”

Aux États-Unis, Pfizer, qui commercialise le médicament, diffuse également un spot télévisé de 30 secondes dans lequel Lady Gaga chante derrière un piano et se décrit comme une “vraie patiente” qui utilise le produit. “Je sais ce que c’est que de se produire dans la douleur”, explique-t-elle. Elle conseille aux autres migraineux d’utiliser le médicament de Pfizer. “Si, comme moi, vous faites partie des millions de personnes qui souffrent de douleurs dues aux migraines, le Nurtex peut vous aider. C’est le seul médicament capable de traiter la migraine lorsqu’elle survient et de prévenir les crises. Traiter et prévenir, tout-en-un.”

L’annonce de Lady Gaga sur Instagram à propos d’un médicament contre les maux de tête a suscité de nombreuses réactions de la part de ses plus de 55 millions d’abonnés. Pour cette publicité, la chanteuse a partagé une photo d’elle prise lors d’un concert l’année dernière, sur laquelle elle a ajouté le logo du produit. “Depuis l’enfance, je souffre de migraines”, écrit-elle dans son message. “Lorsque j’ai essayé Nurtec pour la première fois, je me suis dit que j’aurais aimé le découvrir plus tôt. C’est pourquoi je suis fière d’être leur partenaire. Nous faisons cela ensemble. Lorsque vous parlez à votre médecin, demandez-lui de vous parler de Nurtec”.