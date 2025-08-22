« Laissez les téléphones portables des adultes tranquilles » : un appel lancé à Kolda pour protéger les enfants des dérives du numérique

La question de l’usage du numérique par les enfants et les jeunes a été au cœur des débats lors de la cérémonie d’ouverture de l’espace d’écoute pour enfants et jeunes, tenu au Centre communautaire du bien-être construit par l’ONG Enda Jeunesse Action à Kolda ( sud), dans le quartier Bantaguel.



À cette occasion, la coordonnatrice du bureau local, Coumba Boye Sy, a tenu à mettre en garde les plus jeunes contre une pratique de plus en plus répandue : fouiller dans les téléphones portables des adultes.



« Laissez les téléphones portables des adultes tranquilles », a-t-elle lancé avec insistance, rappelant que cette habitude, en apparence anodine, expose les enfants à des contenus inappropriés et contraires aux bonnes mœurs.



Selon Mme Sy, l’addiction aux réseaux sociaux et la consommation non régulée de contenus numériques comportent des risques sérieux pour la jeunesse. Elle souligne notamment la dangerosité d’une exposition prolongée devant les écrans, qui peut nuire au développement social et éducatif des enfants.



La coordonnatrice a également invité les autorités compétentes à réfléchir à la mise en place d’un « âge numérique », une réglementation fixant l’âge minimal à partir duquel un enfant pourrait légalement posséder un téléphone portable. « Il s’agit de protéger cette frange vulnérable de la population contre les dérives liées aux réseaux sociaux », a-t-elle plaidé.



L’espace d’écoute, inauguré dans le quartier Bantaguel, se veut un cadre d’échanges, de sensibilisation et d’accompagnement pour les jeunes de Kolda.