Lancement New Deal Technologique : vers une connectivité totale

Le directeur général de Sénégal Numérique SA, Isidore Diouf a soutenu que l’objectif majeur du New Deal Technologique est d’atteindre 95 % de taux de connectivité, lors du lancement de cette initiative ce lundi à Dakar par le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye.



« L’un des objectifs majeurs du projet est d’atteindre 95 % de taux de connectivité afin de garantir l’inclusion de tous », a déclaré M. Diouf.



Outre la connectivité, le New Deal Technologique s’appuie également sur plusieurs transformations que sont : la digitalisation de l’administration pour simplifier et moderniser les services publics, le renforcement de l’économie numérique, avec une contribution attendue du secteur à hauteur de 15 % du PIB et le soutien aux startups et aux talents du numérique, avec la formation de 100 000 diplômés et la création de 350 000 emplois.



Le projet vise à faire du Sénégal un leader du numérique en Afrique.

L’objectif principal est de repenser l’organisation et le fonctionnement de l’administration, d’accélérer la digitalisation des services publics et d’impulser une dynamique forte autour de l’économie numérique.