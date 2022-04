Lancement à Dakar du 4e rapport sur l’état du volontariat dans le monde en 2022

La ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et le représentant résident du système des Nations Unies à Dakar, Siaka Coulibaly, ont lancé, jeudi, à Dakar, le quatrième rapport du programme volontaire des Nations unies sur l’état du volontariat dans le monde en 2022 sous le thème: « Créer des sociétés égales et inclusives ».



Selon le représentant résident du système des Nations Unies, « les relations entretenues par les volontaires avec les gouvernements y sont mises en évidence, avec de belles illustrations de modèles émergents de volontariat pouvant aider à répondre, d’une manière plus inclusive et réactive, aux besoins des communautés3.



Le volontariat, pour lui, est un « acte universel d’engagement, de générosité et de partage ». Il est courant et impressionnant de voir les volontaires faire montre de leur détermination et de leur sens du don de soi, en contribuant à des initiatives communautaires, nationales ou régionales de réponse d’urgence, de préservation de la paix ou de développement tout court, dans des conditions et situation parfois même difficiles et périlleuses ».



Il n’a pas manqué de saluer les efforts du gouvernement sénégalais qui selon lui, « reconnaît l’importance et le caractère déterminent de l’engagement vital et généreux des forces actives volontaires et bénévoles de notre pays ». « Parce que cet engagement constitue un moyen approprié pour faire avancer la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent ; ce plan de développement qui traduit la vision du Président Macky Sall, de bâtir un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous à l’horizon 2035 », a-t-il souligné.



Pour créer un environnement encore plus favorable à la promotion de l’engagement volontaire et à une meilleure valorisation de l’apport des volontaires dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent, M. Couliabaly a rappelé que le Chef de l’Etat a récemment pris des mesures concrètes, dont le renforcement du Service Civique National et l'adoption de la loi d’orientation n° 2021-30 du 07 juillet 2021 relative au volontariat.



« L’objectif actuel du Gouvernement du Sénégal, plus particulièrement du Ministère de la jeunesse en particulier, est de hisser notre pays au rang de champion parmi les champions de la promotion de l’essor du volontariat. Je n’ai point de doute que je pourrais compter sur votre collaboration et votre accompagnement pour atteindre ce but légitime », a-t-il déclaré.



Siaka Coulibaly s’est dit convaincu que « les discussions d’aujourd’hui permettront d’explorer davantage les nombreux modèles de cocréation de solutions durables brillamment portés par les gouvernements et les organisations de volontariat de notre région ».