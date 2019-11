Lancement d’une nouvelle chaîne LGBT dans le bouquet Canal+: JAMRA appelle le CNRA à la vigilance

Selon l’ONG Jamra, la chaîne cryptée française CANAL+ « revient... en mode LGBT. (...) À l’occasion des 25 ans de la «NUIT GAY», le Groupe audiovisuel privé français CANAL+ a annoncé le lancement d'une nouvelle chaîne exclusivement dédiée aux œuvres et créations européennes et américaines LGBT. «HELLO» est le nom de baptême de cette singulière chaîne de télé, qui se spécialisera dans la promotion des homosexuels et des lesbiennes. »



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’ONG islamique rappelle que Canal + avait déjà posé le premier acte en 2000 en lançant la chaîne « Confession Erotiques » et qu’il avait fallu une forte mobilisation de l'opinion, « à travers une Marche pacifique organisée par JAMRA, le 19 août 2000 m au terme de laquelle un mémorandum a été remis au ministre de la Culture de l'époque, Mamadou Diop Decroix, pour que cette dérive audiovisuelle, alors diffusée «en clair» (gratuitement), et qui venait agresser moralement nos enfants jusque dans leurs derniers retranchements, le havre tranquille de la cellule familiale, fût retirée des écrans, sur ordre du H.C.A. (Haut conseil de l'audiovisuel - ancêtre du CNRA), alors présidé par le défunt magistrat Babacar Kébé ».



JAMRA d’enchaîner: « Aujourd'hui, CANAL revient à la charge dans sa fâcheuse manie de vulgarisation des contre-valeurs en créant «HELLO», cette chaîne qui, selon les responsables mêmes du service du marketing du Groupe CANAL+, est «exclusivement dédiée aux œuvres et à la création LGBT» (lesbian, gay, bisexual, transgender) ».



Selon Mame Makhtar GUEYE et ses camarades, « la direction sénégalaise du groupe s'est déjà empressée, ce mercredi 27 novembre, suite au tollé suscité, de dire que «cette chaîne ne figurera pas dans le bouquet que Canal Horizon diffuse au Sénégal».



Pour ne pas avoir à jouer au rôle du «médecin après la mort», face à ces inquiétantes velléités de CANAL+ de faire l'apologie de l'homosexualité dans la société sénégalaise, le Bureau exécutif de JAMRA, au terme de sa réunion hebdomadaire de coordination de ce vendredi 29 novembre, à pris la décision d’adresser, sous la signature de Imam Massamba Diop, une «saisine préventive» au gendarme de l'audiovisuel, le CNRA.