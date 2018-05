Lancement de son mouvement «Ensemble» : Hamidou Dème livre ses vérités

L’ancien juge Ibrahima Hamidou Dème a procédé au lancement de son mouvement politique dénommé «Ensemble». La cérémonie qui a eu lieu dans la cité du Rail (Thiès) en présence de plusieurs hommes politiques, notamment le leader de «Gueum sa Bopp », Bougane Guèye Dani..., a été une occasion pour des confessions et des promesses.



«En décidant de sortir de la magistrature, nous avons décidé d’enclencher un combat pour la justice pour tout le Sénégal. Constatant que le pays est en péril, avec des gens solidaires qui ont une capacité de nuisance extraordinaire. Nous avons créé ce mouvement Ensemble, avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous», a déclaré le nouveau homme politique.



L’ancien magistrat de marteler : «la gestion vertueuse..., on s’est rendu compte que ce ne sont que des slogans». Avant de poursuivre, «devant une volonté manifeste de garder le pouvoir, ils sont prêts à tout. La jeunesse doit ouvrir les yeux et chercher des moyens pour ne pas opposer la violence à la violence».



Hamidou Dème de conclure son discours en lançant un appel au Président Macky Sall : «je lance un appel solennel au Président pour lui dire que la volonté d’un second mandat ne doit pas pousser à maltraiter notre jeunesse ».