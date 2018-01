Las Palmas : Rémy dézingue son coach

Arrivé l'été dernier à Las Palmas, Loïc Rémy (31 ans, 12 matchs et 5 buts en Liga cette saison) avait plutôt bien démarré sa saison. Malheureusement pour l'attaquant français, le changement d'entraîneur, avec l'arrivée de Paco Jémez sur le banc fin décembre, ne lui a pas été bénéfique puisqu'il a été écarté du groupe à la suite d'un petit retard d'une minute à un dîner avec le groupe. L'ancien Marseillais ne digère pas."L'entraîneur ne m'a même pas parlé. J'ai parlé avec le président, qui est venu parler avec nous. Il n'a pas eu suffisamment de couilles pour se mettre devant moi et me dire 'je ne te veux pas pour ça, ça et ça' et que ça se termine. Je ne suis pas un gars qui crée des problèmes, je ne me serais pas battu avec lui. L'entraîneur m'a traité comme si j'étais une merde. Parce que je me suis senti comme une merde quand c'est arrivé", a lâché Rémy au journal La Provincia.Alors qu'un prêt payant à hauteur de 1,5 million d'euros était évoqué, Las Palmas l'empêcherait de rejoindre Levante, concurrent direct pour le maintien.Source : Maxifoot