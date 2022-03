Lat Diop: « Ousmane Sonko a fait tuer 14 personnes et cela ne doit passer sous silence ».

Le Directeur Général de la Loterie national sénégalaise (lonase) s'est prononcé sur les dernières sorties du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Lat Diop a lancé des diatribes au maire de Ziguinchor et l'invite à répondre devant les tribunaux après son appel à l'insurrection ayant causé 14 morts en mars 2021.



M. Diop a profité de la cérémonie de récompense de ses meilleurs vendeurs pour parler de l'actualité. Interrogé sur la dernière sortie d'Ousmane Sonko, il a répondu sèchement et parle de défiance de l'Etat du Sénégal de la part du leader de Pastef. « Je l'appelle "neexa dekkel", parce que quelqu'un qui vit dans un pays et ne souhaite pas la paix des mieux des siens mérite ce surnom ». Selon lui, "Ousmane Sonko a fait tuer 14 personnes dans ce pays à cause de son appel à l'insurrection.



Selon Lat Diop, l'Etat a l'obligation de prendre ses responsabilités et de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Le Directeur de Lonase, très remonté visiblement contre Ousmane Sonko, poursuit de plus belle : « l'Etat ne peut pas avoir peur. En tant que fonctionnaire, en tant qu'homme politique, notre devoir est d'alerter », a-t-il dit dans Les Echos .