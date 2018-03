Lazare Ki-Zerbo (attaques au Burkina): «On est dans une spirale infernale»

Le Burkina est toujours sous le choc, quelques jours après le double attentat terroriste qui a frappé Ouagadougou, la capitale, vendredi 2 mars. Cette attaque qui a fait sept morts et 80 blessés a été revendiquée par le GSIM, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans proche d'al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis 2015, le Burkina est la cible de nombreuses attaques terroristes dans la capitale, mais aussi dans le nord du pays. Selon des sources sécuritaires, plusieurs assaillants de l'attentat de vendredi étaient de nationalité burkinabè. Pourquoi le terrorisme islamiste se développe au Burkina ? Eléments de réponse avec Lazare Ki-Zerbo, philosophe burkinabè, et vice-président de l'association Dialogue sans frontières.