Lazio : le Soulier d'Or Ciro Immobile fait une annonce forte pour son avenir

Ciro Immobile sort d'une saison brillante. Après avoir eu du mal à s'imposer lors de ses aventures au Borussia Dortmund et à Séville, ce retour en Italie lui a fait le plus grand bien. Depuis son arrivée à la Lazio à l'été 2016, l'ancien du Torino empile les buts, et sort d'une saison à 36 réalisations en 37 rencontres de Serie A. Même s'il semble épanoui du côté de la capitale italienne, plusieurs clubs étaient venus aux nouvelles récemment.



On parlait notamment de lui pour la Juventus, même si la presse italienne a plus ou moins toujours expliqué que l'intention du joueur comme de son club était de prolonger l'aventure qui les lie. On évoquait même un nouveau salaire allant de 4 à 5 millions d'euros net annuels pour le serial buteur de 30 ans. Des émoluments qui le placeraient à égalité salariale avec des joueurs offensifs d'autres clubs un peu plus puissants financièrement, à l'image de Romelu Lukaku de l'Inter.



Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, il a tenu des propos qui vont plaire aux fans de la Lazio. « J'attends qu'ils m'appellent. J'ai l'intention de rester à la Lazio pour toujours », a résumé le buteur transalpin. Une déclaration d'intentions qui devrait mettre fin aux quelques spéculations sur son avenir. Les défenseurs de Serie A sont prévenus...