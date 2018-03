LdC : Liverpool 0-0 Porto (Liverpool qualifié)

Au vu de l'ampleur du score à l'aller, les deux équipes se présentaient avec un visage remanié au coup d'envoi. Van Dijk et Salah débutaient sur le banc côté anglais, tandis que l'entraîneur portugais Sergio Conceição effectuait dix changements dans son onze de départ avec Reyes comme seul survivant !



Grâce à leur bloc haut, les Dragons posaient des problèmes aux hommes de Jürgen Klopp, très clairement gestionnaires en début de match. Alors que les visiteurs tentaient de trouver Waris et Aboubakar sur de longs ballons, les Reds ripostaient sur un centre de Gomez. Mais la reprise en extension de Mané filait au-dessus ! Malgré leur mainmise sur le ballon, les locaux ne proposaient pas suffisamment de mouvements.



Poussés par Anfield, les coéquipiers de Mané haussaient enfin le ton après la demi-heure de jeu face à des Portugais qui laissaient de plus en plus d'espaces. Servi dans la surface, le Sénégalais régalait avec un superbe enchaînement contrôle-frappe mais Casillas était sauvé par son poteau ! Espérons quand même voir plus d'intensité en seconde période… Sans surprise, ce match manquait clairement d'intensité. Porto se montrait un peu plus remuant au retour des vestiaires mais Karius se couchait pour repousser la tentative de Waris.



En face, les occasions étaient trop rares pour Liverpool dont la domination restait longtemps stérile. Il fallait attendre l'entrée de Salah dans le dernier quart d'heure pour que les Reds se montrent enfin plus tranchants, mais Casillas se saisissait sans soucis de la tête de Milner puis du tir dans un angle fermé de l'Egyptien. Le gardien espagnol sortait ensuite une magnifique claquette pour repousser la tête d'Ings. En face, Torres pensait surprendre les Anglais mais Lovren sauvait in extremis. C'est donc sur ce match nul assez décevant que Liverpool rejoint les quarts.