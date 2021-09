LdC : six supporters placés en garde à vue après PSG-Manchester City

D'après les informations de l'Équipe, six supporters ont été interpellés puis placés en garde à vue en marge de la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain et Manchester City, remportée par le club de la capitale (2-0). Trois motifs d'interpellation sont à signaler : utilisation d'engins pyrotechniques au sein de l'enceinte du PSG, dont certaines localisées dans la tribune Auteuil durant le match, pour trois d'entre elles.



Ensuite, le quotidien sportif ajoute que deux autres ont été arrêtés pour une ivresse publique et manifeste ainsi qu'un port illicite d'un aérosol de défense. Le dernier est un ultra citizen interpellé pour outrage à agent, qui a dû être maitrisé au sol par les gendarmes mobiles après des insultes proférées à leur encontre à la sortie du stade de Porte de Saint-Cloud, Footmercato.