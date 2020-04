Le 7e cas de décès lié au Covid19 aurait été contaminé à l’hôpital lors d'un rendez-vous

Un septième patient souffrant du coronavirus a succombé à la maladie vendredi. Un homme âgé de 65 ans et est décédé à 11h50, a indiqué le ministère de la Santé, dans un communiqué. L'Observateur an a appris un peu plus sur cette 7e victime, qui habitait dans la zone de captage à Dakar.



Atteint d'insuffisance rénale, le défunt traînait également une maladie cardiovasculaire. Alité depuis quelque temps, il n'a quittée m chez lui que pour un rendez-vous médical à l'hôpital Fann, le 8 avril dernier. Selon ses proches, il a sûrement été victime d'une transmission communautaire car il ne sortait pas de la maison.



"On suppose qu'il a été infecté à l'hôpital, car il ne sortait pas de la maison et ne recevait pas de visites non plus. Nous, non plus, on ne sortait plus depuis que des cas de coronavirus ont été découverts à Dakar". Présentement, les membres de sa famille ont été mis en quarantaine, bien que soumis à un test qui s'est révélé négatif.