Le 9e Forum mondial de l’eau s’ouvre ce lundi à Diamniadio

Le Sénégal accueille à partir de ce lundi 21 jusqu’au 26 mars, la neuvième édition du Forum mondial de l’eau qui verra la participation de plus de 5.500 personnes venues de partout dans le monde. A ces chiffres, s’ajoutent des « représentations de haut niveau de chefs d’Etat, de grandes Institutions internationales et de tous les acteurs du monde de l’eau. Le forum de l’eau n’est pas seulement une activité des représentants des gouvernements », a indiqué le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.



Selon lui, sont aussi attendus lors de ce Forum mondial de l’eau, des élus locaux, la société civile, les sociétés privées, le patronat de l’eau, des femmes des jeunes. « C’est tout cela, le forum mondial de l’eau et nous avons aujourd’hui, des participants qui viennent de tous les continents, de près d’une centaine de pays » a-t-il indiqué, assurant que les délégations sont en train d’arriver.



Il a aussi dit que pour les inscrits, il y a une foire d’exposition qui sera installée durant le forum. « Nous avions prévu 5000 m3 de stand mais, nous étions obligés d’augmenter, pour en être à 5300 m3 à date », a souligné le ministre.



Le Forum mondial de l’eau a été lancé en 1997à Marrakech. Il a fallu attendre vingt-cinq ans pour que l’Afrique renoue avec ce sommet. La neuvième édition, qui s’ouvre ce lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, se tient pour la première en Afrique subsaharienne où les problèmes liés à l’eau sont plus prégnants qu’ailleurs.



Le thème du Forum mondial de l’eau est : «La sécurité de l’eau pour la paix et le développement». Les discussions autour de ce thème vont porter sur quatre points : «comment sécuriser la ressource à travers le monde ?», «le lien entre le monde rural et le monde urbain», «la coopération internationale», «le partage de l’innovation et de la connaissance».