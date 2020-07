Le Ballon d'Or France Football ne sera pas décerné cette année

Le Groupe L'Équipe, auquel appartient France Football, organisateur du Ballon d'Or depuis 1956, a pris la décision de ne pas décerner le Ballon d'Or en 2020. Une décision que Pascal Ferré, rédacteur en chef de l'hebdomadaire, justifie par le contexte particulier de cette année marquée par la crise sanitaire.



« Nous pensons qu'une année aussi singulière ne peut - ni ne doit _ être traitée comme une année ordinaire, explique-t-il dans un communiqué. Sur le plan sportif, seulement deux mois (janvier et février), sur les onze généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleur(e) s, c'est beaucoup trop peu pour jauger et juger, étant donné que les autres matches se sont déroulés - ou se dérouleront _ ensuite dans d'autres conditions (huis clos, cinq remplacements, Final 8 européen sur un seul match) qui sont trop éloignées du panorama habituel. » Ce choix « ne nous enchante pas », poursuit le rédacteur en chef mais il vise à « protéger la crédibilité et la légitimité d'une telle récompense ».



Onze lauréats désignés en fin d'année

Au lieu des 4 lauréats habituels (Ballon d'Or masculin et féminin, Trophées Kopa et Yachine), France Football en désignera onze en fin d'année, avec la révélation de l'équipe de tous les temps élue par le jury habituel du Ballon d'Or, à savoir quelque 180 jurés répartis dans le monde entier.



L'an passé, Lionel Messi avait reçu son sixième Ballon d'Or alors que chez les joueuses, l'Américaine Megan Rapinoe avait remporté le prestigieux trophée. Le Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans, était revenu au défenseur de l'Ajax Amsterdam Matthijs de Ligt, aujourd'hui à la Juventus Turin. Le gardien de Liverpool Alisson Becker s'était vu décerner le Trophée Yachine du meilleur gardien de but.