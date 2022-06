Le Bayern Munich présente officiellement sa nouvelle recrue Sadio Mané

Arrivé mardi en Allemagne pour effectuer ses examens médicaux, Sadio Mané vient de signer un contrat de trois ans avec le club bavarois. SM10 est attendu au stade Allianz Arena, pour une présentation en grande pompe.Arrivé en 2016 à Liverpool, Sadio Mané a tout remporté avec le club de la Mersey. Auteur de 269 matchs avec Liverpool pour 120 buts et 48 passes décisives, l’international sénégalais a écrit son nom dans les annales du football anglais et des Reds. Ses performance ont permis à Liverpool de remporter la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe, le Mondial des clubs (2019, la Premier League (2020), la League Cup et le Fa Cup (2022).Avec Liverpool, Sadio Mané a également remporté plusieurs trophées individuels. En 2018-2019, il avait terminé co-meilleur buteur de Premier League avec 22 buts, à égalité avec Aubameyang et Salah. Quelques mois plus tard, il s’était vu récompenser par une quatrième place au Ballon d’Or France Football. La même année 2019, il remporte le titre de meilleur joueur africain de l’année.En 2022, l’attaquant sénégalais est l’un des favoris pour remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football, qui sera décernée le 17 octobre prochain.Sadio Mané demeure le grand favori pour remporter le titre de Joueur Africain de l’année. Il est évidemment très attendue même si la CAF n'a pas donné la liste des nommés à un mois de la cérémonie.