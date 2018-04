Le Bayern refroidit Séville

Le match : 1-2

Chacune des deux équipes a eu sa mi-temps. Séville a globalement dominé la première, mais n'est pas parvenu à revenir aux vestiaires avec un avantage au score. Le Bayern, dominateur durant le second acte, s'est montré plus efficace. Les Munichois ont pourtant été asphyxiés pendant près de 35 minutes. Mis en difficultés par le pressing adverse, bousculés physiquement (57% de duels gagnés par Séville en première période), ils ont vu des vagues andalouses déferler. L'ailier droit Pablo Sarabia a alors été l'acteur clef de cette séquence de domination sévillane. Seul dans la surface face à Ulreich, le gaucher a d'abord raté le cadre (20e) avant de pousser le gardien munichois à sortir un arrêt (32e) puis finalement d'ouvrir la marque de près (32e).



Dans la foulée, la sortie sur blessure d'Arturo Vidal (36e) aurait pu plomber le moral des joueurs de Jupp Heynckes. Mais l'entrée à sa place de James Rodriguez a au contraire a offert une stabilité à l'entrejeu bavarois. Quelques secondes après son arrivée sur la pelouse, le Bayern a égalisé sur un but contre son camp de Jesus Navas (37e). Les Munichois ont ensuite posé le pied sur le ballon. Franck Ribéry (48e) et Javi Martinez (66e) ont mis en danger Soria et c'est finalement Thiago Alcantara qui s'est chargé de donner un avantage décisif à son équipe. Car malgré plusieurs remplacements (Ramirez, Muriel), les joueurs de Vincenzo Montella ne se sont plus montrés dangereux. Il leur faudra réaliser un exploit à Munich dans une semaine pour espérer se qualifier.