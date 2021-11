Le Bayern veut jouer un vilain tour au Real sur le mercato, la stratégie de Xavi pour relever le FC Barcelone

Duel Bayern-Real pour Rüdiger ?

Le Real Madrid rêve d'un mercato 2022 de folie, mais à coût zéro, comme vous avez pu le voir dans notre édition du JT hier soir. Et dans sa short-list, les Madrilènes se penchent notamment depuis des mois sur le défenseur central de Chelsea, Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin avec les Blues. Le club espagnol espère alors le récupérer gratuitement. Surtout que d'après Marca, les contacts sont bons depuis quelque temps entre les deux parties. Cependant, le journal ibérique annonce un hic dans le dossier ce vendredi matin : la venue depuis quelques semaines du Bayern Munich. Le club allemand pousserait fort actuellement pour retourner la situation et récupérer Rüdiger. Un feuilleton et un duel partis pour durer ?



Comment Xavi veut relancer le Barça

Évènement demain soir (21h) au Camp Nou. Tout Barcelone va se lever pour la première sur le banc du FCB de Xavi Hernandez en tant qu'entraîneur du club blaugrana. Ce sera lors du derby de la ville contre l'Espanyol. Et comme l'ancien milieu de terrain veut gagner tout de suite et redresser le club actuellement 9e de Liga, ce dernier aurait un plan selon Sport. Le média nous explique ce matin que Xavi prépare une équipe très offensive afin de forcer la décision face aux voisins. Le nouveau coach barcelonais sera cependant privé de Pedri et Ousmane Dembélé, tous les deux blessés. Il pourrait donc incorporer au groupe un jeune de la Masia en la personne d'Abde Ezzalzouli, 19 ans. Le centre de formation et l'offensif, les nouvelles armes de Xavi pour redresser la situation.



La Juve accélère pour Lucca

Orpheline de Cristiano Ronaldo depuis cet été et son retour à Manchester United, la Juventus a plus de mal cette saison sur le plan offensif. La Vieille Dame cherche donc à se renforcer dans ce secteur et le prochain mercato hivernal pourrait bien servir à cela. Selon Tuttosport, les Turinois auraient accéléré ces derniers jours sur le dossier de Lorenzo Lucca, 21 ans, attaquant de Pise, club qui évolue actuellement en Serie B. Une surprise, mais selon la presse italienne pas tant que ça. Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, le surveillerait de près et réfléchirait à l'appeler prochainement en sélection. C'est dire le potentiel du joueur.