Le Bilan du crash de l’hélicoptère de l’armée s’alourdit, ça passe de 6 à 8 morts

Le bilan du crash de l’hélicoptère de l’armée nationale du Sénégal s’est alourdi avec le décès deux nouveaux blessés. L’un a rendu l’âme à l’hôpital de Kaolack. Il faisait partie des trois blessés dans un état critique.



L’autre a été repêché et faisait partie des sept disparus. Il a passé de vie à trépas lors de son évacuation vers Kaolack.



Ces deux morts s’ajoutent aux six qui étaient décomptés dès le départ. Ainsi le bilan actuel du crash est de huit (8) morts et douze (12) blessés désormais dont deux dans un état très grave.



Le crash s’est produit ce mercredi aux environs de 19h passées dans le village de Missirah, commune de Toubacouta, département de Foundiougne, région de Fatick.



Le Gouvernement de souligner dans un communiqué: «un hélicoptère de transport de l’armée de type Mi-17 immatriculé 6WHTA ralliant Ziguinchor - Dakar lors d’une mission de service social ».