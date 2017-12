Le CN-ITIE ambitionne d’impulser des réformes pour améliorer la gouvernance du secteur extractif

Dans son discours d'ouverture, Mankeur Ndiaye a réaffirmé son engagement à «accompagner le gouvernement à travers l’opérationnalisation des mécanismes de transparence en vue d’instaurer un cadre performant de gouvernance permettant de rendre compte aux citoyens de l’évolution des résultats de gestion des opérations pétrolières, minières et gazières sur l’ensemble du territoire sénégalais ». Pour atteindre cet objectif, le CN-ITIE s'est doté d'un nouveau plan stratégique à l'horizon 2021 pour une meilleure prise en charge des enjeux liés à l'exploitation pétrolière et gazière.



Apres quatre (4) années de mise en oeuvre de la Norme ITIE, le Sénégal a pu franchir des pas importants dans la marche vers la transparence optimale des ressources extractives. «En 2014, il était question de mobilisation, de sensibilisation et de renforcement de capacités des parties prenantes en vue de créer les conditions d’une bonne mise en œuvre la Norme ITIE au Sénégal. En 2015, le Comité national a pu expérimenter la Norme et faire le diagnostic en adaptant les besoins au secteur extractif. En 2016, le Comité national a procédé à la capitalisation des enseignements et à la publication d’un deuxième rapport en appliquant les mesures correctrices. - En 2017, le Comité national s’est attelé à consolider les acquis nés du processus ITIE ».



Pour l'année 2018, le Comité national entend poursuivre, renseigne son président, la même dynamique en mettant l’accent sur : la mise en œuvre des recommandations issues des rapports ITIE2015 et 2016lidation, la production et la publication de rapport conforme aux Exigences de la Norme 2016 portant sur l’année fiscale 2017, la poursuite et le renforcement de la mise en œuvre de la stratégie de communication et de dissémination des rapports ITIE, le renforcement des capacités des parties prenantes, la propriété réelle, etc.



Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, la Norme ITIE connait de nombreuses mutations qualitatives et posent de nouveaux sujets et défis complexes qui nécessitent une participation active de tous les membres. Il s'agit entre autres de l'’intégration de l’ITIE dans les systèmes d’informations des Administrations, des mesures correctrices de la validation, de la propriété réelle, de la déclaration par projet, du commerce des matières premières, des entreprises d’Etat, des activités minières artisanales.