Le CODEFS trouve « maladroit » et « condescendant » le courrier de la FIFA

Cheikhou Oumar Sy et Cie trouvent malheureux le courrier à la fois « maladroit » et « condescendant » du Directeur de la division des associations membres. Les membres du CODEFS se disent scandalisés par la condescendance avec laquelle le signataire de la lettre leur a répondu. « Madame la Secrétaire Générale, nous avons été à la fois surpris et scandalisés de voir sur internet, ce vendredi 06 août, un communiqué de la FSF relatif à la suite que le Directeur de la division des associations membres semble vouloir donner à notre courrier évoqué plus haut », peut-on lire dans un communiqué signé par l’ancien parlementaire.



Le CODEFS met en garde l’instance mondiale du football. « Madame la Secrétaire Générale nous pensons que la FIFA est une institution assez sérieuse pour avoir et/ou permettre une attitude aussi discourtoise et méprisante à l’endroit des membres du CODEFS qui portent la voix des sénégalais amateurs du football dans leur écrasante majorité. Qu’il vous plaise de prendre les dispositions idoines pour que pareil manque de respect ne se reproduise », ont-ils averti.



Selon eux, le « CODEFS a pu fédérer, en moins d’une semaine plus de 12.000 sénégalais dont une bonne partie est composée d’acteurs de premier rang du football sénégalais et une autre de qu’il dont les impôts servent tout simplement à financer ce football ».



Le Comité de Défense du Football Sénégalais (CODEFS) rappelle à la secrétaire générale de la FIFA, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 52 du code disciplinaire de la FIFA. D’après Cheikhou Oumar Sy, « toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des organes juridictionnels de la FIFA les comportements qu’elle juge contraires à la réglementation de la FIFA. En conséquence de ce qui précède, nous les membres du Comité de Défense du Football Sénégalais vous avions saisi par courriel en date du 3 août 2021 pour vous informer de nos préoccupations en tant que amateurs et amatrices du football », ajoute le communiqué.



Dans notre lettre, dit-il, nous portions à l’attention de la FIFA, un certain nombre de violations des textes notées dans le processus électoral concernant le renouvellement des instances de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).







« C’est donc à travers les réseaux sociaux que nous avons appris que la FIFA a transmis à la FSF, le courrier qui nous concerne, ce qui nous semble être un manque de respect notoire envers les milliers de sénégalais aux noms de qui nous vous avions saisi », fustige Cheikhou Oumar Sy.





« Nous vous prions, Mme la Secrétaire Générale, de bien vouloir faire entendre à “qui de droit”, la voix des 12.000 sénégalais que nous représentons tout en traitant et/ou en faisant traiter par les instances compétentes de la FIFA les violations des textes de la FSF », indiquent-ils.