Le Cameroun affronte la Namibie à Garoua, sous fond de reprise du conflit entre la Fécafoot et le gouvernement

Ce vendredi, alors que le conflit entre Marc Brys et la Fécafoot semblait être mis entre parenthèses, la fédération a repris les hostilités. Par voie d’huissier de justice, elle a adressé une sommation au sélectionneur belge pour qu’il remette les passeports des joueurs aux coordonnateurs désignés par Samuel Eto’o.



En conférence de presse avant le match, le choix de Garoua pour la rencontre contre la Namibie a été abordé. Marc Brys a affirmé que le stade Roumde Adjia remplissait toutes les conditions nécessaires pour une bonne rencontre. « Le seul paramètre dont j’ai besoin est la sécurité et l’état du terrain. Ces deux éléments sont bien, c’est pour cela que nous avons décidé de venir ici », a-t-il déclaré.

« Le plus important, c'est de jouer pour le Cameroun »



Concernant le lieu de regroupement, la Fécafoot avait choisi Douala, mais Marc Brys a préféré Yaoundé, où il a été suivi par l’ensemble des joueurs. Pour le gardien André Onana, la réaction de l’équipe était logique : « Nous restons professionnels. Hiérarchiquement, notre patron est le coach. On n’a pas de parti pris. Le plus important est de jouer pour le Cameroun. Nous savons pourquoi nous sommes là. Demain, nous irons gagner. »



Les deux dernières confrontations entre les deux équipes se sont soldées par un nul et une victoire pour la Namibie.