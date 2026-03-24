Le Chili retire son soutien à Michelle Bachelet pour le poste de Secrétaire général de l'ONU

Le Chili a annoncé ce mardi le retrait de son soutien à la candidature de l'ancienne présidente Michelle Bachelet au poste de Secrétaire général des Nations unies, en amont d'un scrutin qui déterminera le futur dirigeant de l'organisation pour un mandat de cinq ans débutant en 2027, informe Reuters.



Ce revirement intervient quelques semaines seulement après l'investiture du président Jose Antonio Kast, marquant le virage à droite le plus radical du pays sud-américain depuis des décennies.



M. Kast a critiqué à plusieurs reprises la présidence de Mme Bachelet et a estimé que son prédécesseur de gauche, Gabriel Boric, avait « commis une erreur » en appuyant sa nomination, aux côtés du Brésil et du Mexique, pour prendre la tête de l'ONU.



Première femme chef d'Etat du Chili et présidente à deux reprises, Mme Bachelet a également occupé les fonctions de Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme de 2018 à 2022, après avoir dirigé ONU Femmes entre 2010 et 2013.



« Nous sommes parvenus à la conclusion qu'au regard de l'échéance électorale, de la diversité des candidatures latino-américaines et des divergences avec certains acteurs clés de ce processus, cette candidature et son éventuel succès sont devenus inviables », a déclaré le ministère chilien des Affaires étrangères dans un communiqué.



La diplomatie chilienne a précisé qu'elle s'abstiendrait désormais de soutenir tout candidat durant le processus électoral.



La procédure de sélection se déroulera par étapes tout au long de l'année, incluant des auditions publiques et des votes indicatifs à bulletins secrets au sein du Conseil de sécurité.



Les cinq membres permanents du Conseil disposant d'un droit de veto - les Etats-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France - devront s'accorder sur un nom.



Parmi les autres prétendants de premier plan figurent Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et candidat officiel de l'Argentine, Rebeca Grynspan pour le Costa Rica, Virginia Gamba pour les Maldives, ainsi que Macky Sall, soutenu par l’Union africaine.