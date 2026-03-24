Transformation digitale : Le ministre de la Communication prône une approche collective

Le ministre de la Communication, du Numérique et des Télécommunications, Alioune Sall, a affirmé mardi que la transformation digitale de l'État sénégalais repose désormais sur un pilotage stratégique cohérent et une appropriation collective des réformes, plutôt que sur le seul aspect technologique.





Intervenant lors du lancement des projets du « New Deal technologique », il a précisé que cette dynamique, coordonnée par le Premier ministre Ousmane Sonko, vise à placer le citoyen au cœur de l'action publique grâce à une approche transversale impliquant tous les ministères.



L'objectif principal est de mettre fin au fonctionnement en silos de l'administration pour que celle-ci ne réclame plus aux usagers des documents qu'elle produit déjà elle-même. Pour ce faire, le gouvernement mise sur le déploiement d'Infrastructures Publiques Numériques (DPI), incluant une plateforme d’interopérabilité et un guichet unique.





Ces outils, actuellement en phase pilote dans certaines régions, s'appuient sur des fondations solides comme le renforcement de la connectivité nationale par la fibre optique pour garantir un accès équitable sur tout le territoire.



Au-delà de l'aspect technique, Alioune Sall a insisté sur l'importance de la conduite du changement et de l'adhésion des acteurs pour éviter que les meilleures applications ne restent inutilisées.



Il a conclu en plaidant pour un cadre réglementaire renforcé et une meilleure inclusion de l'écosystème des startups, rappelant que la réussite de cette mutation numérique est une responsabilité collective destinée à moderniser durablement le service public.

