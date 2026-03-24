Foot : Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool en fin de saison

Après l'annonce du départ d'Antoine Griezmann, une autre star de la planète foot va quitter son club. Mohamed Salah a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer son départ de Liverpool en fin de saison. L'ailier égyptien quittera les Reds après neuf saisons au club et de nombreux trophées dont la Premier League et la Ligue des champions.



« Bonjour à tous, malheureusement le jour est venu. C’est la première partie de mes adieux. Je vais quitter Liverpool à la fin de la saison », a indiqué Mohamed Salah dans un émouvant message. « Je veux commencer par dire que je n’aurais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville et ces gens allaient devenir des parties de ma vie. Liverpool n’est pas qu’un club de foot, c’est une passion, c’est une histoire, c’est un état d’esprit. Je ne trouve pas les mots pour l’expliquer à quelqu’un qui ne fait pas partie de ce club ».



Arrivé à Liverpool en 2017 en provenance de l’AS Rome, l’ailier de 33 ans quittera les Reds avec le statut de légende. En neuf ans sur les bords de la Mersey, l’Égyptien y a brillé sur le couloir droit. Pur gaucher à la pointe de vitesse supersonique, l’ailier s’est hissé sur le podium des meilleurs buteurs de tous les temps du club anglais avec 255 réalisations en 435 matchs toutes compétitions confondues.



Soulier d’or de la Premier League à quatre reprises, Mohamed Salah a surtout remporté de prestigieux titres avec Liverpool dont le championnat d’Angleterre (en 2020 et 2025) et la Ligue des champions (2019). De prestigieux trophées auxquels s’ajoutent aussi la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (2019), la Super Coupe de l'UEFA (2019), la FA Cup (2022), la League Cup (2022 et 2024) ainsi que le Community Shield (2022).



« Nous avons gagné les trophées les plus importants et nous avons combattu ensemble dans les moments les plus durs de notre vie (en référence à la mort de Diogo Jota). Je veux remercier tous ceux qui ont fait partie de ce club pendant mon temps ici », a encore salué Mohamed Salah. « En particulier mes coéquipiers, ceux du passé et ceux du présent, et les fans. Je n’ai pas assez de mots, le soutien que vous m’avez montré dans les meilleurs moments de ma carrière. Vous êtes restés derrière moi dans les moments compliqués et je ne l’oublierai jamais. C’est quelque chose que j’emporterai avec moi. »



« Partir ce n’est jamais facile, vous m’avez donné le plus beau moment de ma vie, je serai toujours l’un d’entre vous. Ce club fera sera toujours ma maison et celle de ma famille. Merci pour tout. Grâce à vous tous, je ne marcherai jamais seul », a-t-il écrit.



Mohamed Salah n’a pas encore annoncé son prochain challenge. Des rumeurs l’envoient en Arabie saoudite.

