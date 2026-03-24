Une clinique juridique lancée au Sénégal pour protéger les droits des femmes

La Commission nationale des droits de l’homme du Sénégal (CNDH) et ONU Femmes ont lancé, ce mardi à Dakar, une clinique publique destinée à recueillir les plaintes et à offrir une orientation juridique aux femmes et aux filles. Cette initiative, dévoilée lors d'une journée nationale thématique, vise à garantir un meilleur respect des droits humains et à briser l'isolement des victimes face au système judiciaire.
La présidente de la CNDH, Amsatou Sow Sidibé, a justifié la création de cette structure par les barrières majeures qui entravent l'accès à la justice au Sénégal, notamment l'éloignement géographique des tribunaux et le coût élevé des procédures. Selon elle, cette écoute directe est indispensable pour obtenir une vision précise de la situation des femmes et pallier les difficultés des justiciables qui doivent parfois parcourir des kilomètres pour faire valoir leurs droits.
Pour pérenniser cette action, la Commission prévoit d'adresser plusieurs recommandations au gouvernement sénégalais. Ces propositions viseront à mobiliser les moyens financiers et techniques nécessaires pour renforcer le soutien et l’assistance aux femmes victimes de violences à travers tout le pays.
-
Dette présumée de 650 millions d’euros : le FDR demande la publication des contrats financiers et réclame une commission d’enquête parlementaire
-
Éducation : Le calendrier des Assises nationales des Daara fixé du 29 au 31 mars
-
Finances publiques : le Sénégal dément toute opacité et précise sa stratégie de désendettement
-
Numerique : Ousmane Sonko dresse un bilan d'étape et mobilise 1 100 milliards FCFA pour 2034
-
New deal technologique: Ousmane Sonko promet l'internet gratuit pour 1 million de citoyens et un débit de 20 Gbps