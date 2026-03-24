Une clinique juridique lancée au Sénégal pour protéger les droits des femmes

La Commission nationale des droits de l’homme du Sénégal (CNDH) et ONU Femmes ont lancé, ce mardi à Dakar, une clinique publique destinée à recueillir les plaintes et à offrir une orientation juridique aux femmes et aux filles. Cette initiative, dévoilée lors d'une journée nationale thématique, vise à garantir un meilleur respect des droits humains et à briser l'isolement des victimes face au système judiciaire.







La présidente de la CNDH, Amsatou Sow Sidibé, a justifié la création de cette structure par les barrières majeures qui entravent l'accès à la justice au Sénégal, notamment l'éloignement géographique des tribunaux et le coût élevé des procédures. Selon elle, cette écoute directe est indispensable pour obtenir une vision précise de la situation des femmes et pallier les difficultés des justiciables qui doivent parfois parcourir des kilomètres pour faire valoir leurs droits.







Pour pérenniser cette action, la Commission prévoit d'adresser plusieurs recommandations au gouvernement sénégalais. Ces propositions viseront à mobiliser les moyens financiers et techniques nécessaires pour renforcer le soutien et l’assistance aux femmes victimes de violences à travers tout le pays.

