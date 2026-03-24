Libéré par la DIC, Serigne Modou Mbacké Bara Dolly exprime son amertume

Serigne Modou Mbacké Bara Dolly, responsable de l'APR à Touba, est ressorti libre ce mardi de sa convocation à la Division des investigations criminelles (DIC), tout en restant à la disposition de la justice. Accompagné de ses avocats, dont Mes El Hadj Diouf et Oumar Youm, il a été entendu sur une affaire de commission litigieuse remontant à 18 ans, qu'il qualifie aujourd'hui de tentative de déstabilisation politique.







Le litige trouve son origine en 2008 dans un projet agricole au Fouta impliquant une citoyenne allemande et des investisseurs étrangers. Après l'échec du projet dû à l'inondation des terres par le fleuve, Serigne Modou Mbacké Bara Dolly avait refusé de restituer une commission de 13 000 euros (environ 8 millions de FCFA) en l'absence des acquéreurs initiaux. Ce refus avait entraîné une plainte de la dame, une médiation infructueuse auprès du défunt Khalife Serigne El Hadj Bara Mbacké Falilou, et une brève interpellation par la DIC à l'époque.







Bien que le responsable politique affirme avoir intégralement remboursé la somme due il y a près de deux décennies, le dossier a été rouvert cette semaine par les autorités judiciaires. L'intéressé a exprimé son amertume face à la résurgence de cette affaire ancienne, précisant qu'il avait déjà présenté sa version des faits et régularisé sa situation financière à la suite de l'incident initial sous le régime Wade.

