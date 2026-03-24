Drame à Kolda : un guide de chasse tué par balle lors d’une partie de chasse

Un tragique accident s’est produit dans la région de Kolda. Bassirou Sylla, pisteur et guide de chasse âgé de 48 ans, a été mortellement atteint par balle lors d’une partie de chasse impliquant un groupe de chasseurs, parmi lesquels figurait un ressortissant français.



Le drame est survenu ce lundi 23 mars aux environs de 17 heures à Baya, localité située non loin de Bantancoutou, dans la commune de Dioulacolon, au sud-est de Kolda. Selon les premières informations recueillies, le guide a été grièvement blessé dans des circonstances encore floues.



Évacué en urgence vers le centre hospitalier régional de Kolda, Bassirou Sylla n’a malheureusement pas survécu à ses blessures. Il a succombé quelques heures après son admission, malgré les efforts du personnel médical.



Le ressortissant français impliqué dans cet incident a été interpellé par les éléments de la brigade de gendarmerie de Kolda. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame et de situer les responsabilités.



Ce nouveau drame relance la question de la sécurité lors des activités de chasse dans la région, où les incidents, bien que rares, suscitent une vive émotion au sein des populations locales.