Le Collectif des cheminots réclame son fonds de solidarité de 20 millions au Crédit mutuel du Sénégal

Le collectif des cheminots retraités entend bien rentrer dans son Fonds de solidarité qu’il situe dans les caisses du Crédit mutuel du Sénégal (Cms). Ce fonds est né d’une convention signée en 2014, soit près de 10 ans, selon le président du collectif.



«La convention dispose qu’à chaque fin du mois, les salaires seront virés au Crédit mutuel avec le versement d’un montant de 1000 FCFA. Le Cms devrait nous verser nos salaires en guise de fonds de solidarité. Et pendant tout ce temps, nous ne devons aucun crédit à l’agence. Tous les cheminots ont payé ce qu’ils avaient emprunté là-bas. Et maintenant, nous réclamons ce fonds de solidarité qui s’élève à 20 millions de FCFA, ce qu’elle refuse de nous donner», a dit Malick Samb dans les colonnes du journal Bes Bi.



Ces cheminots se disent déterminés à porter plainte contre cette institution financière, considérant que la réponse servie par le directeur régional, lors d’une audience, ne leur satisfait pas.



«Nous leur avons donné la liste de tous les concernés ainsi que leurs numéros de matricule. Dès qu’ils les ont reçus, le directeur régional du Cms, Aboubacry Sarr, nous a signifié que ses services s’attèlent à faire le travail et qu’au courant de ce mois de décembre, nous serons payés. Cela ne nous rassure pas car le crédit mutuel a coupé tout contact avec nous, refusant même de répondre à leurs correspondances », se désole M. Samb dans les mêmes colonnes.



Contacté par nos confrères de Bes Bi, le Directeur régional du Crédit mutuel du Sénégal à Thiès a assuré que le paiement se fera avant la fin de ce mois.



«Il y a un lot de salariés partis à la retraite qui nous ont saisis pour nous demander des remboursements. Nous sommes d’accord mais nous leur avons demandé du temps pour faire le point des coti-dations et par rapport au remboursement des impayés qui ont régularisé sur la base du fonds. Nous avons donné comme délais de remboursement avant le 31 décembre », a indiqué Aboubacry Sarr.