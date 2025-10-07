Le Collectif pour la Défense de la Cohésion Nationale (CDCN) s'insurge contre la libération de Ngoné Saliou Diop

Le collectif pour la Défense de la Cohésion Nationale (CDCN) a exprimé, ce mardi, sa « profonde surprise » et son incompréhension suite à la libération de la chroniqueuse Ngoné Saliou Diop par la Division Spéciale de la Cybercriminalité (DSC). Dans un communiqué dont PressAfrik détient copie, le collectif estime que cette décision est « incompréhensible et contraire aux principes d'égalité devant la loi ».



Le CDCN réagit ainsi à l'audition et à la remise en liberté de Mme Diop, intervenues lundi. La chroniqueuse de Sans Limites TV avait été entendue par la DSC à la suite de plusieurs plaintes pour « injures publiques et atteinte à l'honneur de la communauté Pulaar ». Peu après sa libération, Ngoné Saliou Diop avait d'ailleurs publié un message sur les réseaux sociaux pour remercier ses soutiens.



Pour le Collectif, « cette libération, malgré la gravité des propos tenus publiquement à l'encontre de la Communauté Foulbé, soulève de sérieuses interrogations quant à la volonté des autorités compétentes de protéger la cohésion nationale et le vivre-ensemble entre citoyens ».



Le communiqué pointe également du doigt le rôle du ministère public. Le CDCN « note avec regret que le procureur de la République, qui n'a pas jugé utile de s'autosaisir dès l'éclatement de cette affaire, semble désormais considérer que ces propos ne présentent pas de caractère de gravité ni de trouble à l'ordre public ». Le collectif craint qu'« une telle posture pourrait créer un dangereux précédent dans la gestion des discours discriminatoires ».



Cette affaire, qui a enflammé les réseaux sociaux, a effectivement suscité une vive indignation, et les excuses publiques présentées par la chroniqueuse n'ont pas apaisé la colère d'une partie de la communauté visée, qui a maintenu sa plainte.



Face à cette situation, le Collectif pour la Défense de la Cohésion Nationale annonce plusieurs actions. Il « demande officiellement à recevoir communication des motifs juridiques ayant conduit à la libération de Ngoné Saliou DIOP ».



Il « interpelle les autorités compétentes sur la nécessité de garantir l'égalité de tous les citoyens devant la loi ». Le collectif « rappelle solennellement que la préservation de la cohésion nationale et du vivre-ensemble est un devoir civique », réaffirmant « son engagement à défendre, par toutes les voies légales et institutionnelles, l'unité nationale, la paix sociale et le respect mutuel entre communautés ».