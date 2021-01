Le Comité Olympique confirme la tenue des J.O de Tokyo !

Samedi, le Times annonçait que le gouvernement japonais réfléchissait à annuler les Jeux Olympiques de Tokyo, initialement prévus l’été dernier et finalement décalés à cette année. Aujourd’hui Thomas Bach, le président du Comité International Olympique confirme au journal l’Équipe que les J.O se dérouleront bel et bien cet été et qu’aucune annulation n’est dans les tuyaux.



« Six mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo, l'ensemble du monde olympique attend avec impatience la cérémonie d'ouverture du 23 juillet. Nous bénéficions du soutien total du gouvernement japonais (…) tout le monde est vraiment déterminé à faire de ces Jeux Olympiques dans six mois, la lumière au bout du tunnel. » Malgré la pandémie mondiale qui continue de faire des ravages à travers la planète, les Jeux d’été devraient donc se dérouler correctement du 23 juillet au 8 août prochain.



Foot Mercato