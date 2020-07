Le Comité exécutif de la FSF décrète l’arrêt définitif de tous les championnats au Sénégal

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) s’est réuni ce mercredi 08 juillet 2020, pour statuer sur la suite à donner au championnat sénégalais. La principale décision qui est sortie de cette rencontre est l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 et la désignation des clubs qui vont représenter le Sénégal aux compétitions africaines.



« La FSF décidé de l’arrêt définitif de tous les championnats (L1-L2-N1-N2-Régional). Elle déclare qu’aucun titre de champion ne sera décerné cette saison tout en rappelant qu’il n’y aura ni de montée ni de descente en division inférieure. Par contre, Tengueth FC et Jaraaf sont désignés pour représenter le Sénégal en Ligue africaine des champions et en coupe CAF. Une saison nulle qui verra le démarrage de la prochaine (saison 2020/2021) au Samedi 31 octobre 2020 », peut-on lire dans un communiqué de la FSF.



Il a été également question de discuter des subventions post-Covid accordées aux clubs de football sénégalais.

Ainsi, les clubs de Ligue 1 vont toucher chacun 15.000.000; les clubs de Ligue 2: 10.000.000; les clubs de Nationale 1: 7.000.000; les clubs de Nationale 2: 3.000.000; les clubs régionaux : 1.000.000.

Pour le Football Féminin, les clubs de D1 vont toucher 3.000.000; les clubs D2: 2.000.000.