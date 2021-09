Le Congo prolonge l'état d'urgence sanitaire et annonce de nouvelles mesures contre le Covid-19

Les lieux dont l’accès sera soumis à la présentation du certificat de vaccination sont, entre autres, les préfectures, banques, régies financières postes et caisses de retraites. Pour le Dr Jean-Claude Emeka du Comité technique de la lutte contre le Covid-19, les mesures gouvernementales visent à obliger les populations à se faire vacciner.



« Il faut que les gens se fassent vacciner parce que nous nous sommes rendus compte que le nombre de cas est en train de remonter. Le taux de positivité qui était entre-temps à 2% et passé à 4,2% », a-t-il expliqué.



Nombreux sont les Brazzavillois qui se disent prêts à suivre le chemin tracé par le gouvernement et adhèrent à la vaccination. « Je prendrai mon vaccin. Je ne crains rien. Il faut se protéger pour protéger les autres. Consciemment, je me suis fait vacciner déjà. La décision du gouvernement est normale. C’est pour le bien des citoyens. C’est mon point de vue personnel parce que je ne vois pas d’inconvénients », ont-ils dit tour à tour les passants au micro de RFI.



Mais il existe aussi beaucoup de personnes réticentes. « Je prendrai pas de vaccin. Jamais. Personne ne peut m’obliger. je ne vois même pas la cause », lâche un Brazzavillois.



Le pays dispose de près 530 000 doses de vaccins chinois, russe et américain et attend près de 1,2 million de doses dans le cadre de la facilité AVAT de l’Union africaine.