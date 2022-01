Le Conseil de discipline de la CAF a délibéré sur les incidents survenus lors de la CAN

Le Conseil de discipline de la CAF s'est réuni ce matin pour délibérer sur un certain nombre d'incidents survenus lors de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021. La CAF a pris des mesures concernant l’agression du joueur gabonais, le carton rouge du joueur malien face à la Tunisie et le changement d’hôtel du Gabon.



Concernant le match de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon vs Ghana du 13 janvier 2022, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Les officiels du match ont indiqué dans leur rapport qu'au coup de sifflet final, le joueur ghanéen Benjamin Tetteh aurait agressé un joueur gabonais.



Le Conseil de Discipline de la CAF a décidé de « suspendre le joueur ghanéen Benjamin Tetteh pour un match supplémentaire en plus de sa suspension automatique de deux matches. Par conséquent, le joueur a été suspendu pour trois matches », indique le communiqué de la CAF.



Le conseil de discipline, poursuit le communiqué, a également émis un « avertissement sévère aux deux équipes pour leur comportement antisportif après le coup de sifflet à plein temps des arbitres ».



Amende de 11, 4 millions FCFA au Gabon

Mali Football Fédération a contesté le carton rouge décerné à son joueur Bilal Touré lors de son match de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Tunisie le 12 janvier 2022 à Limbe. La fédération malienne a demandé l'annulation du carton rouge de Bilal Touré.

Le Conseil de discipline de la CAF a également « confirmé la décision de l'arbitre. En conséquence, Bilal Touré est suspendu pour deux matches », précise la note.



Concernant la violation des règlements et directives de la CAF par le Gabon, qui aurait changé d'hôtel sans l'autorisation de la CAF. Le Gabon a été accusé d'avoir enfreint les règlements et directives de la CAF dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le Conseil de discipline de la CAF a « reconnu le Gabon coupable et lui a infligé une amende de 20 000 USD (11.420.0000 Fcfa) pour non-respect des directives de la CAF ».