Le DG de l'ANSD précise: les 18 millions recensés concernent les résidents sur le sol sénégalais

À l'occasion de la présentation des résultats préliminaires du 5e Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph-5), le directeur général de l'Ansd, Aboubacar Sadikh Bèye, a apporté des précisions sur la population résidant au Sénégal estimée à 18 millions d'habitants. A l'en croire, ces 18 millions concernent les personnes qui résident sur le sol sénégalais, qu'elles soient de nationalité sénégalaise ou étrangère pourvu que leur lieu de résidence soit le Sénégal depuis au moins six mois.



Poursuivant, il précise que la répartition suivant la nationalité sera traitée dans les prochains rapports. Ces résultats préliminaires ne représentent que 1% de ce que le recensement peut générer des termes d'indicateurs et d'analyse de connaissances des dynamiques de population. S'agissant des Sénégalais de la diaspora, ils sont recensé dans les pays où ils résident dit-il, avant d'annoncer un recensement spécifique par l'Ansd les concernant…



20,7 milliards dépensés sur un budget de 23 milliards



En ce qui concerne « budget dégagé pour mener ce recensement, Aboubacar Sadikh Bèye, fait état de 23 milliards mis à la disposition de l'Ansd par l'Etat, un budget exécuté à hauteur de 20,7 milliards. A l'en croire, les 99% sont mobilisés par l'Etat et 1% par les partenaires techniques et financiers. Dans le cadre de ce recensement, sur les 30.923 ayant suivi la formation, 26.119 agents recenseurs ont été retenus dont 4091 contrôleurs et 414 agents devant dénombrer la population, 257 assistants en technologie de l'information, plus de 30 mille tablettes ont été mobilisés.



Le patron de l'Ansd s'est félicité de la qualité du recensement et il en veut pour preuve le taux de couverture de 96,2%. En d'autres termes, le taux d'omission est seulement de 3,8% et l'enquête post-censitaire, dit-il, a permis d'apporter des corrections.

« C'est la première fois que le Sénégal fait un recensement complètement digital : de la phase de cartographie censitaire au dénombrement en passant par le recrutement, tout a été digitalisé. C'est une performance du Sénégal en termes de programmation. Le Sénégal peut être fier de son système de statistique natio-nal, de ses statisticiens démographes », note M. Bèye.