CEDEAO : l’« Œil de l'Afrique de l'Ouest » s'ouvrira en mars 2026

Le nouveau complexe du siège de la CEDEAO, qui regroupera la Commission, le Parlement et la Cour de Justice, sera officiellement opérationnel dès le mois de mars 2026. Cette annonce fait suite à une inspection réalisée sur le terrain le jeudi 29 janvier 2026 par la délégation, conduite par le Dr Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO.



Situé le long de la route de l’aéroport d’Abuja (Nigeria), cet édifice s'étend sur une superficie de 7 hectares. À ce jour, selon la Commission, le projet affiche un taux de réalisation de 96 %.

Les efforts se concentrent désormais sur les 4 % restants, qui concernent, les travaux de finition et de remise en état intérieure (déjà en cours), la correction des éventuels défauts techniques, les phases de tests et la mise en service officielle des équipements.



Surnommé l’« Œil de l’Afrique de l’Ouest » en raison de son design architectural unique, ce complexe est le fruit d'une collaboration étroite entre la région et l'Asie. Le projet est intégralement financé et construit par la République populaire de Chine, via l’Agence chinoise de coopération internationale au développement (China Aid).



Ce nouveau siège ne sera pas seulement un bâtiment administratif, mais le symbole d'une CEDEAO plus forte, plus unie et prête à relever les défis de sa Vision 2050.