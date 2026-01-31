Guinée-Bissau : Domingos Simões Pereira libéré après 64 jours de détention

Le président du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), Domingos Simões Pereira, a recouvré la liberté dans la soirée du vendredi 30 janvier 2026, après 64 jours passés en détention dans les locaux de la deuxième brigade du commissariat national de police chargée du maintien de l’ordre.



À sa sortie, Simões Pereira a été accueilli par des membres de sa famille, des responsables de son parti ainsi que de nombreux sympathisants. Le ministre sénégalais des Forces armées, le général Birame Diop, était également présent.



Cette libération est le résultat de négociations diplomatiques conduites par les autorités sénégalaises, à travers l’envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Faye, le ministre des Forces armées Birame Diop, avec l’appui de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).