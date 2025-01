Le DG de l’ASPT rassure après l’attaque contre le Riu hôtel : « Nous maintenons notre réputation de destination sûre »

Le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Adama Ndiaye déclare avec assurance que le Sénégal « maintient sa réputation de destination sure et accueillante. Ce, suite à l’incident isolé survenu à l’hôtel Riu Baobab » le week-end dernier à Pointe Sarène, dans le département de Mbour (ouest).



C’est en allant dans une dynamique de redonner confiance et fidélité à la clientèle que le directeur général l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a indiqué que « le Sénégal maintient sa réputation de destination touristique sûre et accueillante, reconnue pour sa stabilité politique et sociale exemplaire en Afrique de l’Ouest, son hospitalité légendaire, la « Teranga » sénégalaise, son excellent bilan en matière de sécurité touristique », soutien-t-il par écrit dans un communiqué parvenu à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



En outre, il a exprimé son sentiment de désolation à l’endroit des clients et de tout le personnel de l’hôtel Riu Baobab, face à cette situation périlleuse.



« Nous nous indignons de cette attaque et comptons nous déployer dès [ce jeudi 23 janvier] pour apporter notre soutien et réaffirmer notre solidarité au Groupe RIU, devenu le fleuron de notre offre touristique », a-t-il soutenu.



Tour en réaffirmant son « engagement total envers la sécurité » des touristes qu’il invite d’ailleurs « à continuer de découvrir les richesses culturelles, naturelles et humaines exceptionnelles du Sénégal en toute sérénité ». Car selon lui, « la réaction rapide et professionnelle des forces de sécurité démontre l’efficacité de notre système de protection des sites touristiques », a-t-il ajouté.



Par ailleurs, il a magnifié le protocole de sécurité mis en place par l’hôtel. « Aucun touriste ni membre du personnel n’a été blessé lors de cet incident, grâce aux protocoles de sécurité en place », s’est-il félicité.



À l’en croire, des mesures préventives sont en train d’être mis en œuvre pour éviter ce genre de dégât dans l’avenir. « Des mesures de sécurité supplémentaires ont été immédiatement déployées dans l’ensemble des zones touristiques », a-t-il fait savoir.



Tout en ajoutant : « L’ASPT, en collaboration avec les autorités compétentes, continue de mettre en œuvre des mesures préventives renforcées pour garantir la sécurité et le confort de tous les visiteurs », a assuré son DG.