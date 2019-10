Le Directeur du journal "Direct Info" Pape Diogoye Faye viré par Cheikh Amar

La situation continue de se dégrader au quotidien Direct Info. Le Directeur Pape Diogaye Faye a été limogé par Cheikh Amar, Président Directeur Général de Amar Holding et non moins actionnaire unique de ladite boîte.



"Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Pape Diogaye Faye, Directeur du Journal « Direct Info ». Dans l'attente de la nomination d'un nouveau dirigeant dudit journal, la société est mise sous la gérance de l'actionnaire unique qui en assure la continuité avec l’équipe rédactionnelle et opérationnelle de la structure", peut-on lire dans une note dite officielle.



La même source indique qu'"Il sera procédé ultérieurement à un audit général. La présente décision prend effet à compter de sa signature et demeure sans conséquence sur la bonne marche de la structure Direct Info" .



Pour rappel, le Synpics alertait récemment sur la situation très difficile vécue par les journalistes dudit journal. Ils ont restés plusieurs mois sans percevoir le moindre salaire.