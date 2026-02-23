Le FC Barcelone met fin à une polémique improbable autour de Lamine Yamal

Le doute planait au-dessus du FC Barcelone comme un nuage d’orage prêt à éclater. Giflé par l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi puis renversé par Girona en Liga, le géant catalan abordait cette 25e journée avec l’obligation de répondre, sportivement… et nerveusement. Face à lui, un Levante moribond, dirigé par Luis Castro et encore marqué par sa défaite contre Villarreal. Sur le papier, tout semblait écrit d’avance. Sur le terrain aussi, très vite. Aligné en 4-3-3 par Hansi Flick, avec João Cancelo, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha et Dani Olmo en fers de lance offensifs, le Barça a étouffé le suspense, du moins celui du match. Car un autre, plus discret mais bien plus intrigant, commençait déjà à naître en coulisses.