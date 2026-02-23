Mise en accusation d'Abdoulaye Sarr et Bocar Thiam : une commission de l’Assemblée nationale se réunit ce lundi

La commission des lois de l’Assemblée nationale du Sénégal se réunit ce lundi 23 février, à 12 heures (GMT), pour examiner les projets de résolution de mise en accusation devant la Haute cour de justice d’Abdoulaye Diouf Sarr et Me Moussa Bocar Thiam, deux anciens ministres du Président Macky Sall (2012-2024).



En réunion de bureau, l’Assemblée nationale du Sénégal avait lancé la procédure, le 10 février, à la suite d’une requête introduite par la ministre de la Justice, Yacine Fall. Me Bocar Thiam serait visé par le dossier de l’aménagement du Parc des technologies numériques, rebaptisé «Sénégal Connect Park», qui avait valu l’emprisonnement à des cadres du ministère de la Communication et des télécommunications sous Macky Sall. En ce qui concerne Abdoulaye Diouf, ancien maire de Yoff, les autorités auraient «déterré» le rapport de la Cour des comptes de 2022 sur la gestion des fonds Covid-19 dans lequel il serait impliqué.



Ces deux nouvelles mises en accusation interviennent après qu’une première liste de cinq (05) ministres dont Mansour Faye, Moustapha Diop et Ismaila Madior Fall, a été envoyée devant la Haute cour de justice par l’Assemblée nationale.