Tour du Rwanda: deux spectateurs tués par la sortie de route d'un véhicule de la caravane

Au Rwanda, « c’est un moment très triste », a réagi sur les réseaux sociaux la ministre rwandaise des Sports Nelly Mukazayire. L’accident a coûté la vie à deux spectateurs et en a blessé six autres, « actuellement pris en charge » et dont l'état est suivi « de près », selon le communiqué de l’équipe d’organisation de la compétition.



Un Tour marqué par la pluie

L'accident s'est produit lors de la première étape à proximité de la localité de Gabiro, à l’est du pays et à près de 70 km de la ligne d’arrivée de cette première étape pluvieuse. L'un des véhicules de la caravane, le convoi festif publicitaire des sponsors qui précède les cyclistes, a perdu le contrôle et percuté un des nombreux groupes de supporters installés tout le long du parcours.



Cet accident, déclare la ministre, rappelle « l’importance de la sécurité routière et la nécessité de rester toujours vigilants, que l’on soit », ajoute-t-elle dans son message, « au volant ou au bord de la route pour encourager les coureurs ». De son côté, la police nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la collision.



Le Rwanda a accueilli en septembre dernier les premiers Mondiaux en Afrique, auxquels a participé le gratin du peloton, dont Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Pauline Ferrand-Prévot et Demi Vollering.