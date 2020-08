Le FC Valence très en avance sur le dossier Keita Baldé

Pas dans les plans de Niko Kovac après une saison plutôt moyenne avec l’AS Monaco, Keita Baldé va devoir quitter le Rocher s’il veut avoir du temps de jeu. Auteur de 21 matchs, 4 buts et 4 passes décisives la saison écoulée, l’attaquant sénégalais fait partie des joueurs qui feront l’objet de dégraissage à l’ASM.



Selon Foot Mercato, Keita Baldé envisage de changer d’air et plaît à un grand club espagnol. Il s’agit du FC Valence qui souhaite partir sur un nouveau cycle et cherche des renforts. Le club est d’ailleurs en contact avancé avec l’entourage du Sénégalais qui est arrivé à l'AS Monaco en 2017.