Le FMI approuve sans débat la deuxième revue de l'ICPE pour le Sénégal

Le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a favorablement conclu ce mardi 5 janvier 2021 la deuxième revue du programme économique appuyé par l’Instrument de coordination de la politique économique (ICPE), suivant la procédure de non-objection, c’est-à-dire sans réunion formelle des membres du Conseil.



La décision relative à la conclusion de cette deuxième revue sera effective à compter du mardi 12 janvier 2021. Le FMI salue les bonnes performances économiques et financières réalisées dans l’exécution du programme. Il faut rappeler qu’après la première revue concluante en juillet dernier, le Sénégal a maintenu sa trajectoire de bonnes performances économiques et financières malgré la crise sanitaire mondiale.



Le taux de croissance est resté positif et il a atteint les indicateurs quantitatifs en matière de déficit budgétaire, de mobilisation de recettes fiscales et douanières entre autres.