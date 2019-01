Les arrestations de jeunes appartenant à différents partis de l’opposition à Guédiawaye, Pikine, Dakar et à l’interieur du pays, ces derniers jours a fait encore réagir le Front National de Résistance (FRN), qui dénonce là « une démarche d’intimidation manifeste » de la part du régime de Macky Sall.

Aussi, les membres de l’opposition accuse Macky et ses hommes de en place « une milice orange comme dans les pires dictatures qui fera la sale besogne à la place de la police et de la gendarmerie qui pourraient rechigner à accomplir certaines tâches ». Avant d’ajouter dans un communiqué que « les ASP (Agents de sécurité de proximité) seraient aussi mis à contribution »



Le FRN dénonce également , « les menaces de mort adressées au journaliste Mouth Bane pour son travail d’investigation et contre Ousmane Sonko candidat à la présidentielle si l’on en croit le journaliste Pape Alé Niang.Faire taire par la terreur telle semble être l’arme de ce pouvoir finissant ».