Le Festival à Sahel ouvert (FASO) à Mboumba (nord du Sénégal)... jusqu'au 25 février

Le 22 février 2018, s’est tenue à l’Institut français de Dakar, une rencontre avec la presse, pour annoncer le lancement du Festival A Sahel Ouvert (FASO) qui se déroule jusqu’au 25 février à Mboumba, au nord du Sénégal.



Une rencontre qui a eu lieu en présence de Bonga, star internationale d’origine angolaise, de Carlou D, star de la musique sénégalaise, de Xavier Simonin, directeur du FASO, et de Laura Davenel, Coordinatrice de la Chaîne de l'Espoir.



Les organisateurs ont dévoilé le programme complet du festival. Après Baaba Mal, Youssou Ndour, Ismaël Lo, Seun Kuti, DaaraJ Family et d’autres grands artistes, c’est donc au tour de Bonga, Omar Pène, Carlou D, Fulbé Phonics de se produire à Mboumba.



Des artistes et acteurs culturels locaux et du monde entier font également partie de l’aventure : la danseuse Milagros Jimenez, le batteur Feìlix Sabal Lecco (Prince, Sting, Herbie Hancock…), le danseur Tamangoh (Boby McFerrin, Cheik Tidiane Seck, Richard Bona…), l’astro-physicienne et violoncelliste Katrien Kolenberg, le chanteur Khalid K, le joueur d’harmonica Xavier Laune…



"Le FASO, c’est aussi un ambitieux projet de développement de la région qui a commencé en 2010 dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé notamment avec le concours de l’ONG la Chaîne de l’Espoir (cardiopathies). C’est aussi une caravane automobile entre Paris et Dakar, des ateliers, des micro-projets. Toute la région de Mboumba et du Fouta se mobilise pour cet événement", eut-on lire dans le communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik