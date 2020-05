Le Forum du Justiciable plaide pour un désengorgement des prisons

Le Forum du Justiciable rappelle aux autorités sénégalaises qu’en cette période de pandémie, il convient d’éviter toute forme de rassemblement pour parer à tout risque de propagation du virus COVID19 et que par conséquent toute détention notamment dans les postes de police , commissariat et d’autres lieux de détentiondurant cette période risque d’exposer les détenus à une éventuelle contamination, dans un communiqué.



Par ailleurs, du fait de la promiscuité notée en milieu carcéral, le Forum du justiciable recommande vivement la libération des détenus âgés ou vivants avec des comorbidités puisque qu’ils sont souvent les plus vulnérables face à ce virus et les personnes condamnées à de courtes peines, ou en fin de détention.



Il exhorte en outre, les autorités sénégalaises à se conformer aux recommandations provisoires publiées par l’OMS sur la gestion de la maladie à coronavirus (COVID19) dans les prisons et autres lieux de détention.



Sur le recours excessif de la force par la police, le Forum du justiciable se désole de ce qui s’est récemment passé à Thiaroye et dont la vidéo circule un peu partout à travers les réseaux sociaux. Il exprime son inquiétude face à l’utilisation excessive pour ne pas dire abusive de la force par certain agents de la police dans le cadre de la mise en œuvre des règles d’application de l'état d'urgence décrété en raison de la pandémie de COVID-19. En effet, force est de constater qu’une violence physique assimilable à la torture est souvent exercée sur les personnes interpellées durant cette période de pandémie.



Le Forum du justiciable déplore cette situation et rappelle que rien ne saurait justifier de telles violences physiques. Par conséquent, le forum invite les autorités de tutelle à prendre les mesures idoines pour mettre fin à ces comportements qui n’honorent point la dignité humaine.



Enfin, le Forum du justiciable invite tous les citoyens au respect strict des mesures éditées par nos autorités sénégalaises durant le couvre-feu et l’état d’urgence et de s’abstenir de tout acte de défiance envers les forces de sécurité